На Ставрополье спрос на БАДы и товары для здорового питания почти удвоился

В Ставропольском крае с 15 января по 15 мая 2026 года количество транзакций в категории «БАДы и здоровое питание» увеличилось на 91%, а оборот — в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек онлайн-покупки вырос на 26% — до 7988 руб. Об этом пишет «Ъ-Ростов» со ссылкой на данные аналитиков финтех-компании ЮMoney.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации экспертов, тренд наметился в начале года. В первом квартале 2026 года количество онлайн-покупок биологически активных добавок и товаров для здорового питания выросло в 2,5 раза, оборот — в три раза, а средний чек вырос на 24% год к году и составил 8124 руб.

Руководитель компании по производству биодобавок и косметики для мужчин «Зельевар» Артем Дзигуненко предупреждает, что основная доля контрафакта на рынке биодобавок продается именно на маркетплейсах. По его наблюдениям, особенно много подделок из Китая. «Компании используют чужой бренд, повторяют внешний вид упаковки и продают контрафакт. Маркетплейсы пытаются следить за этим, но не всегда получается. Проблема в том, что владельцы оригинальных брендов не могут судиться с китайскими продавцами, поскольку те находятся в другой юрисдикции. Я сам на практике сталкивался с тем, что китайские компании продавали продукцию с нашим брендом на маркетплейсах, но я к этим товарам не имею отношения и не знаю, что в их составе. Поэтому покупателям важно смотреть не только на цену, но и на продавца»,— рассказал эксперт.

Подробнее — в материале «Аптеки БАДаются за покупателей».

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в аптеках Ставропольского края объем продаж БАДов в январе-апреле 2026 года вырос до 951,9 млн руб. Это на 4,1% больше, чем выручили от реализации биодобавок в аналогичном периоде прошлого года.

Маргарита Синкевич