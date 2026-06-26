Прокуратура Сочи выявила нарушения при проверке лифтов в многоквартирных домах

Прокуратура Центрального района Сочи выявила ряд нарушений при проверке эксплуатации и ремонта лифтов в многоквартирных домах, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Прокуратура установила, что в автоматизированную систему «ЖКХ. Капитальный ремонт» вносились недостоверные сведения о годах окончания сроков службы 75 лифтов в 27 МКД Сочи. В результате по инициативе правоохранительных органов руководителю департамента городского хозяйства мэрии Сочи внесли представление об устранении нарушений. К настоящему моменту сведения в информационной системе актуализированы.

В рамках проверки прокуратура дала оценку деятельности владельцев специальных счетов по планированию замены лифтового оборудования. Руководителям ТСЖ и владельцам спецсчетов объявили предостережения в целях недопущения нарушения сроков замены шести лифтов в двух многоквартирных домах.

Также сочинская прокуратура выявила нарушения требований безопасности при эксплуатации и содержания лифта в жилом доме на улице Макаренко, 35. По факту непринятия мер управляющей компанией к ремонту лифтового оборудования прокуратура возбудила административные дела.

Должностное и юридическое лицо управляющей компании привлекли к ответственности в виде штрафов в размере 2 тыс. руб. и 20 тыс. руб.

Кристина Мельникова