В Дагестане пресекли незаконную добычу полезных ископаемых на 130 млн рублей

Незаконную добычу полезных ископаемых на сумму более 130 млн руб. выявили в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.

Незаконная добыча общераспространенных полезных ископаемых пресечена в поселке Талги Махачкалы во время рейда.

Как отметили в пресс-службе, по итогам проверки составлен акт, к которому приложены фотографии. Эти документы переданы в надзорный орган для рассмотрения вопроса о возбуждении дела.

Наталья Белоштейн