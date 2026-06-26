На Ставрополье возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты 19 работникам

В отношении генерального директора строительной компании из Невинномысска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы». Фигурант задолжал 19 работникам около 3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Долг по зарплате образовался с сентября 2025 года по июнь 2026 года. На этом основании прокуратура направила материалы проверки в следственный орган. В результате в отношении генерального директора предприятия возбуждено уголовное дело.

Ход и результаты расследования уголовного дела, а также погашение задолженности находятся на контроле надзорного ведомства.

Наталья Белоштейн