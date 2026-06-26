В 2026 году в Сочи проведут капремонт 71 многоквартирного дома

В Сочи капитальный ремонт многоквартирных домов проводят с опережением графика. В 2026 году в городе-курорте по региональной программе обновят 71 многоэтажку. На эти цели направили более 950 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Заместитель губернатора Краснодарского края Евгений Пергун сообщил, что качественная реализация программы капитального ремонта жилищного фонда остается одной из приоритетных задач. По его словам, в краткосрочный план по Краснодарскому краю включили около 600 многоквартирных домов. Наибольшее количество объектов обновляют в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Анапе, Гулькевичском и Славянском районах, а также в Туапсинском муниципальном округе. Работы ведут комплексно, под строгим контролем, с участием надежных подрядных организаций.

Приемку объектов проводят комиссионно, с учетом мнения собственников помещений. Особое внимание уделяют соблюдению сроков выполнения работ и надежности устанавливаемого оборудования, включая лифты.

Министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Денис Сорокалетов сообщил, что работы идут с опережением графика. На сегодняшний день после капитального ремонта сдали 16 многоквартирных домов. Еще в 39 многоэтажках работы находятся в активной стадии, а на 16 объектах ремонт начнут в ближайшее время.

Одновременно в регионе формируют перечень домов, которые включат в программу капитального ремонта на 2027 год.

В 2025 году в Сочи капитально отремонтировали 55 многоквартирных домов. В многоэтажках выполнили 183 вида работ. На эти цели направили более 550 млн рублей.

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, в 17 муниципалитетах региона годовой план капитального ремонта уже выполнили.

Мария Удовик