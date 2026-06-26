В нескольких районах Севастополя восстановили электроснабжение

Энергетики «Севастопольэнерго» начали подключать жилые дома по мере появления свободного лимита энергии, электроснабжение восстановлено в нескольких районах. Приоритет отдается потребителям, которые дольше всего оставались без света, сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Гагаринском районе и Камышах свет появился на улицах Парковой, Летчиков, Адмирала Фадеева, Щитовой, Казачьей, Челнокова, Павла Корчагина, а также на проспекте Античном и Камышовом шоссе. В районе Фиолента и 5-го км электричество вернули на Фиолентовское, Крепостное и Монастырское шоссе, в Юхарину балку, Балку Бермана и на 5-й км Балаклавского шоссе. На Северной стороне свет дали на улицах Братской, Богданова, Приморской, Симонок, Загордянского, Челюскинцев, Курчатова и в Сухарной балке.

«По мере снятия ограничений системным оператором будут поэтапно подключаться и остальные потребители»,— отметил Михаил Развожаев.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что на территории Республики Крым и Севастополя вводят режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение о подписании соответствующих указов было принято главой Крыма Сергеем Аксеновым и главой Севастополя Михаилом Развожаевым.

Мера принята для решения в первую очередь вопросов экономического характера. По данным главы Севастополя, правовой режим чрезвычайной ситуации позволяет оперативно решать вопросы стабильного функционирования всех сфер, влияющих на жизнеобеспечение людей в Крыму и Севастополе.

Алина Зорина