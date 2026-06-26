К «Алым парусам» в Петербурге установят более 600 дополнительных туалетов

Водоканал установит более 600 передвижных биокабин в центре города к празднику выпускников «Алые паруса». Дополнительные бесплатные туалеты появятся на Дворцовой площади и прилегающих территориях, у Марсова поля, на Адмиралтейском проспекте и набережной, а также возле Сенатской и Исаакиевской площадей, сообщили в пресс-службе предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Все туалеты Водоканала, включая временные, бесплатны для посещения

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Все туалеты Водоканала, включая временные, бесплатны для посещения

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Кроме того, круглосуточно будут работать модульные и стационарные туалеты на Адмиралтейском проспекте, Сенатской площади, улице Куйбышева, в Александровском парке и Румянцевском саду.

«Алые паруса» пройдут в ночь с 27 на 28 июня. Ожидается, что праздник соберет десятки тысяч выпускников и гостей из разных регионов.

Карина Дроздецкая