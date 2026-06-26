Пять человек пострадали при столкновении автобуса и «Волги» в Первоуральске

Автомобиль «Волга» столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ на улице Ватутина в Первоуральске, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области. По предварительным данным, 65-летний водитель легкового автомобиля при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу автобусу № 23, двигавшемуся по главной, и допустил столкновение. В результате ДТП пять пассажиров автобуса были доставлены в больницу, им оказывают помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Всего в момент аварии в салоне автобуса находились около 15 человек. Как пояснил инспекторам водитель «Волги», он впервые оказался в городе, отвлекся на перекрестке, пытаясь сориентироваться, и не заметил автобус.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту произошедшего проводится проверка.

Полина Бабинцева