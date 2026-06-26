Главный синоптик Петербурга пообещал сухую и теплую ночь на «Алые паруса»
В выходные в городе установится теплая и сухая погода. Ночью 28 июня, во время праздника «Алые паруса», осадков не ожидается, ветер будет слабым, а температура воздуха в центре Петербурга составит +14…+16°, сообщил начальник гидрометцентра Санкт-Петербурга и главный синоптик города Александр Колесов.
Днем воздух прогреется до +25…+27
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
Днем перед праздником воздух прогреется до +25…+27°. Как отметил синоптик, осадки постепенно уходят на восток, прошедшее в последние дни похолодание на 1–2° ниже нормы сменяется теплом.
В начале следующей недели погода останется комфортной, говорит господин Колесов: в понедельник ночью +16…+18°, днем до +26°, во вторник — до +25°. Небольшие кратковременные дожди возможны, но температурный фон сохранится высоким. Существенное понижение температуры ожидается только со среды.