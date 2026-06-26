В Петербурге за два месяца открылись две офтальмологические клиники с вложениями 400 млн рублей

За последние два месяца в Санкт-Петербурге начали работать две частные офтальмологические клиники. Суммарные инвестиции в проекты превысили 400 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спрос подпитывают дети, проводящие время с гаджетами, и растущая доля пожилого населения

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Спрос подпитывают дети, проводящие время с гаджетами, и растущая доля пожилого населения

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В июне центр микрохирургии глаза «Я вижу» открыл площадку в центре Петербурга площадью около 400 кв. м. Учредители — Виталий и Мурман Авалиани. В мае сеть «Зрение» запустила центр на юго-западе площадью около 2 тыс. кв. м. В каждый объект вложено около 200 млн рублей, лицензию на меддеятельность получило ООО «Инкерман» (владельцы — Никита и Кирилл Даль).

По оценке главы ассоциации частных клиник Петербурга Александра Солонина, рынок частной медицины в городе ежегодно растет на 10–15%. «В Петербурге работает более 50 офтальмологических клиник, а лазерную коррекцию зрения предлагают порядка 10. Это рынок продолжит развиваться, несмотря на высокий порог входа»,— отметил господин Солонин. Спрос подпитывают дети, проводящие время с гаджетами, и растущая доля пожилого населения, нуждающегося в операциях по катаракте, подтверждает глава Петербургского медицинского форума Сергей Ануфриев.

Георгий Карчик