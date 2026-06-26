На господдержку донского аграрного сектора в этом году направили 7,5 млрд рублей
На государственную поддержку аграрного сектора в Ростовской области в 2026 году направили 7,5 млрд руб. Об этом сообщила заместитель министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Юлия Куликова в рамках круглого стола в ТАСС, посвященного стратегическим ориентирам развития сельского хозяйства агропромышленного комплекса ЮФО.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Из указанной суммы 4 млрд руб. выделили на развитие агропромышленного комплекса, 3 млрд руб. — на поддержку и развитие сельских территорий. В прошлом году на эти цели было предусмотрено 8 млрд руб. Сумму распределили следующим образом: 5 млрд руб. — расходы на поддержку АПК и 3 млрд руб. выделили на развитие сельских территорий.
Лимит, установленный в этом году в рамках льготного кредитования, позволяет привлечь на развитие аграрного сектора более 11 млрд руб. В настоящее время аграрии привлеки 6,5 млрд руб.