На Ставрополье в канале обнаружили тело несовершеннолетнего
Тело 17-летнего погибшего нашли в Большом Ставропольском канале в Андроповском округе. Об этом сообщает пресс-служба противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края.
Фото: ПАСС СК
Несовершеннолетний пропал около недели назад во время купания. Подросток отправился к воде один. Он спустился к берегу канала по лестнице и, вероятно, поскользнулся. Юноша не умел плавать.
Спасатели обследовали акваторию с лодки и обнаружили тело примерно в 1 км от места исчезновения.
Обстоятельства гибели подростка устанавливаются.