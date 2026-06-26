На Ставрополье в канале обнаружили тело несовершеннолетнего

Тело 17-летнего погибшего нашли в Большом Ставропольском канале в Андроповском округе. Об этом сообщает пресс-служба противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАСС СК Фото: ПАСС СК

Несовершеннолетний пропал около недели назад во время купания. Подросток отправился к воде один. Он спустился к берегу канала по лестнице и, вероятно, поскользнулся. Юноша не умел плавать.

Спасатели обследовали акваторию с лодки и обнаружили тело примерно в 1 км от места исчезновения.

Обстоятельства гибели подростка устанавливаются.

Наталья Белоштейн