В Анапе разрешение на работу получили 72 пляжа

Правительственная комиссия под руководством вице-премьера Виталия Савельева провела заседание, посвященное координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей после крушения танкеров в Керченском проливе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным правительства, работы по устранению последствий разлива нефтепродуктов продолжаются. В Анапе ведется отсыпка пострадавших участков пляжей дополнительным слоем чистого песка. Контроль за проведением работ осуществляет Роспотребнадзор. На данный момент разрешительные документы для открытия пляжного сезона получили 72 пляжа, еще восемь находятся на этапе прохождения экспертизы.

В рамках мониторинга состояния акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым новых случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. По данным космического наблюдения, подтвержденных нефтяных пятен в районе крушения танкеров также не обнаружено.

С начала ликвидационных работ очищено более 3,6 тыс. км береговой линии, включая повторные обработки. На специализированные предприятия вывезено около 185,3 тыс. тонн загрязненного песка и грунта, весь объем которого либо обезврежен, либо переведен в категорию вторичных ресурсов.

В работах задействована сводная группировка численностью 775 человек и 187 единиц техники.

Вячеслав Рыжков