В Кисловодске обнаружены археологические памятники IV-II тысячелетий до н.э.

В Кисловодске обнаружило два новых археологических памятника — поселения «Зеркарика» и «Кампышева балка-1». Они включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Оба поселения расположены на юго-западных склонах Джинальского хребта. «Зеркарика» находится на мысообразном участке в одноименной балке, на левом берегу ручья Ольховка. Площадь этого поселения превышает 20 тыс. кв. м. «Кампышева балка-1» занимает территорию более 8,5 тыс. кв. м. в месте соединения двух балок.

По предварительным оценкам, памятники датируются IV–II тысячелетиями до н. э., вплоть до раннего средневековья. Археологи обнаружили, что древнейшие слои имеют возраст до 6 тыс. лет. В ходе исследований были найдены каменная зернотерка и остатки межевых ограждений, возведенных в позднезолотоордынский период. Эти ограждения были построены из более древних разрушенных укреплений.

Наталья Белоштейн