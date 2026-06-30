Врачам в Сочи предлагают до 145 тысяч рублей

В Сочи по итогам мая 2026 года самыми дефицитными специалистами стали врачи и средний медицинский персонал. На одну вакансию врача приходится всего 1,5 активного резюме, а на вакансию медицинской сестры или медицинского брата — 3,7 резюме, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе hh.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Медианная предлагаемая заработная плата врачей в Сочи составила 145,5 тыс. руб. Это на 77% выше медианной зарплаты по городу в мае 2026 года. Медицинским сестрам и медицинским братьям работодатели предлагали в среднем 52,5 тыс. руб., что на 36% ниже городской медианы.

В первом квартале 2026 года работодатели Сочи разместили более 300 вакансий для врачей. Медианная заработная плата по этим предложениям составляла 100,3 тыс. руб. Сфера медицины и фармацевтики вошла в число наиболее востребованных направлений рынка труда города — за три месяца здесь опубликовали около 700 вакансий с медианной зарплатой 79,9 тыс. руб.

В первом квартале 2026 года в Сочи отмечен рост активности молодых соискателей: жители от 14 до 18 лет разместили более 1,2 тыс. резюме (+1% к 2025 году, хотя годом ранее прирост был 69%), а возрастная группа 19–30 лет — более 5,5 тыс. резюме (+12%, в 2025 году рост составлял 56%). Всего опубликовано свыше 9 тыс. вакансий, при этом спрос на сотрудников стал умереннее: 87% предложений — полная занятость, 72% — работа на территории работодателя. Медианная зарплата выросла на 7% до 81,2 тыс. руб.

Наиболее востребованы менеджеры по продажам (700 вакансий, 111,2 тыс. руб.), продавцы-консультанты (500, 61,4 тыс.), повара (400, 84,8 тыс.), агенты по недвижимости (400, 560,8 тыс.) и врачи (300, 100,3 тыс.). Среди сфер лидируют продажи и обслуживание (2,2 тыс., 99,1 тыс.), строительство (1,4 тыс., 147,4 тыс.), домашний персонал (1,2 тыс., 70,3 тыс.), туризм и HoReCa (1,1 тыс., 75,1 тыс.). 55% соискателей — женщины, 42% имеют высшее образование, 33% ищут работу без опыта, а медианные зарплатные ожидания составляют 80–85 тыс. руб.

Мария Удовик