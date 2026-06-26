В Ставрополе комплекс зданий мельницы Гулиева признали памятником истории

Комплекс зданий мельницы А.Б. Гулиева 1908 и 1914 годов постройки на ул. Апанасенковской в Ставрополе включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления по сохранению и государственной охране ОКН.

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Как отметили в управлении, в комплекс включены основное здание мельницы А.Б. Гулиева (архитектор Г.П. Кусков, 1908 и 1914 годов постройки) и производственный корпус мельницы (1914 год), а также утверждены границы территории, требования к осуществлению деятельности в границах территории и предмет его охраны.

Наталья Белоштейн