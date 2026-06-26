В Сочи и Сириусе прогнозируют смерчи над морем

В Сочи и на федеральной территории «Сириус» до конца суток 26 июня, а также ночью и утром 27 июня прогнозируют формирование смерчей над морем. Об этом сообщили в администрации курорта со ссылкой на штормовое предупреждение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

По данным городских властей, опасность образования смерчей сохраняется на участке Магри—Веселое. Жителям и туристам рекомендовали воздержаться от отдыха у воды и соблюдать необходимые меры предосторожности.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что Краснодарский край 26 июня останется под влиянием малоподвижного атмосферного фронта. По словам синоптика, фронтальный раздел вытянулся в широтном направлении и продолжит оказывать влияние на погодные условия региона.

В течение дня на территории Кубани прогнозируют переменную облачность. Местами ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах возможны сильные ливни и грозы. Температура воздуха составит от +27 до +29 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с, при грозах возможны порывы. Атмосферное давление ожидается на уровне 757 миллиметров ртутного столба, что близко к климатической норме.

По предварительным прогнозам синоптиков, в выходные погодные условия в Краснодарском крае улучшатся. В ночь на субботу местами еще сохранятся грозовые дожди при температуре воздуха +14…+16 градусов. В дневные часы осадки прекратятся, воздух прогреется до +25…+27 градусов.

В администрации Сочи подчеркнули, что во время действия штормового предупреждения жителям и гостям курорта необходимо соблюдать меры безопасности, избегать отдыха у воды и следить за оперативной информацией экстренных служб.

Мария Удовик