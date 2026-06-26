Более 20 улиц Адыгейска временно останутся без света

В Адыгейске сегодня, 26 июня, в промежутке между 15:30 и 16:30 возможно кратковременное ограничение электроснабжения на 20 улицах. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

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По данным мэрии, временное ограничение электроснабжения в городе является вынужденной мерой, необходимой для безопасного проведения работ на энергообъектах.

Под отключение попадают улицы Полевая, Центральный проспект, Степная, Пролетарская, Кушмизокова, Горького, Лакшукайская, Хакурате, Советская, Коммунистическая, Чайковского, проспект Ленина (2–28, 15–33), Шовгенова, Южная, Эдепсукайская, Московская, Чуца, Казанукайская, Фрунзе, Карданова. Также без света останутся Насосная станция №2 и №3, почтовое отделение, редакция, военкомат, школа №1, детский сад «Василек», суд, отделение Сбербанка, котельная №2 и здание администрации города.

Алина Зорина