Жительницу Дагестана обвиняют в изготовлении поддельных платежек на 7 млн рублей

В Дагестане завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы по обвиняю в изготовлении поддельных платежных распоряжений на 7,4 млн руб. (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба республиканского СУ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, с 2022 по 2023 годы обвиняемая, занимая пост руководителя коммерческой компании и фактически контролируя связанные с ней юридические лица, создала поддельные платежные поручения.

В этих документах содержались ложные сведения о назначениях платежей и фиктивных договорах. На основании этих поддельных документов были незаконно переведены денежные средства на сумму более 7,4 млн руб. на счета подконтрольных лиц, которые были представлены как оплата товаров и услуг, хотя на самом деле финансово-хозяйственных отношений между организациями не существовало.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Наталья Белоштейн