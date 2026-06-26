Краснодар привлек 2,4 млрд рублей на пополнение бюджета в «Сбербанке»

Администрация Краснодара привлекла в Сбербанке кредитную линию на 2,4 млрд руб. для финансирования дефицита муниципального бюджета и погашения долговых обязательств. Контракт заключен 26 июня управлением закупок города, пишет «Интерфакс».

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Согласно условиям сделки, Сбербанк предоставит средства на срок 365 дней. Процентная ставка определена как ключевая ставка Банка России, действующая на дату заключения договора (14,25% годовых), увеличенная на 1,03 процентного пункта. В аукционе участвовали еще три кредитные организации, их названия не раскрываются.

В последний раз муниципалитет привлекал коммерческие заимствования в 2021 году, когда был оформлен кредит Альфа-банка на 1,1 млрд руб. на аналогичные цели.

Согласно утвержденным параметрам бюджета Краснодара на 2026 год, доходы города составляют 94 млрд руб., расходы — 96,48 млрд руб., дефицит — 2,48 млрд руб. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2027 года установлен на уровне 4,35 млрд руб.

Вячеслав Рыжков