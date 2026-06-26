Двух жителей Ставрополья осудили за вымогательство у иностранца 2 млн рублей
Предгорный районный суд Ставропольского края приговорил на сроки от двух до двух лет и двух месяцев колонии общего режима двух местных жителей за мошенничество по отношению к иностранцу на 2 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов края.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Установлено, что осужденные убедили иностранца, что могут повлиять на решения сотрудников полиции о проверке соблюдения им административного законодательства. За это взяли с него 2 млн руб.
Полученные деньги фигуранты потратили на свои цели.
Приговор суда не вступил в законную силу.