Воронежский «Элмет» продает металлообрабатывающий завод за 122 млн рублей

Воронежское ООО «Элмет» выставило на продажу металлообрабатывающий и пластмассолитейный завод, который находится в Коминтерновском районе Воронежа. Действующий производственный актив полного цикла готовы отдать за 122 млн руб. В лот входит земельный участок площадью 5,1 тыс. кв. м и три отапливаемых корпуса общей площадью 2,3 тыс. кв. м. Об этом сообщило издание De Facto.

Учредитель и директор компании Вадим Корнюшин сообщил корреспонденту De Facto, что продает бизнес в связи с возрастом и намерением уйти на пенсию.

Инфраструктура комплекса охватывает все ключевые переделы: от раскроя металла до финишной окраски. Штамповочный цех оснащен ножницами и прессами усилием от 5 до 100 т, а также тремя типами сварочных постов (постоянный ток, аргон, инверторная CO). Инструментальный цех укомплектован для полного цикла изготовления штампов и литьевых форм. Дополнительно в наличии участки порошковой окраски, холодной высадки заклепок и термической закалки углеродистых сталей (площадь 65 кв. м).

Автопарк предприятия включает самосвал ЗИЛ-МАЗ грузоподъемностью 6 т, бортовой МАЗ с будкой и тентованную «Газель».

По данным Rusprofile.ru, ООО «Элмет» зарегистрировано в Воронеже в 1998 году. Основной вид деятельности — производство прочих готовых металлических изделий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директор — Вадим Корнюшин, он же является основным учредителем с долей 70%, а оставшиеся 30% принадлежат Ольге Липовцевой. Выручка компании в 2025 году демонстрирует спад: она снизилась на 13% по сравнению с 2024-м и составила 18 млн руб. Убыток компании сократился в 9,2 раза и составил 250 тыс. руб.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Тамбовской области в пятый раз не смогли продать цех №3 оборонного завода «Ревтруд». Здание является объектом культурного наследия регионального значения.