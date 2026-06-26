Двух молодых людей из Евпатории осудили за убийство и реабилитацию нацизма

В Евпатории осуждены двое молодых людей за убийство, реабилитацию нацизма и оскорбление религиозных чувств верующих. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствием установлено, что 14 июля 2025 года на улице Фрунзе в Евпатории мужчина сделал замечание обвиняемому по поводу внешнего вида. Тот отреагировал агрессивно и нанес незнакомцу удар ножом в область сердца. От полученной травмы потерпевший скончался.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлены и другие противоправные факты. Летом 2025 года фигурант взобрался на мемориал «Братская могила жертв фашистского террора 1941–1942 годов» и сделал фото, оскорбляющее память фронтовиков. Снимок он отправил своей знакомой, которая разместила его в соцсетях с непристойным описанием.

Суд назначил молодому человеку 6 лет 5 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Девушка получила 1 год принудительных работ с удержанием 10% дохода в пользу государства. Оба лишены права администрировать сайты, чаты и группы в интернете на 3 года.

Алина Зорина