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В Ростове при столкновении с «Лада Гранта» погиб водитель Kia

На ул. Вавилова в Ростове-на-Дону при столкновении автомобилей Kia и «Лада Гранта» погиб 47-летний водитель иномарки. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Водитель Kia, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта», который двигался по ул. Вавилова в сторону ул. Орбитальной.

В результате ДТП погиб водитель Kia.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Наталья Белоштейн

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