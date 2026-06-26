В Ростове при столкновении с «Лада Гранта» погиб водитель Kia

На ул. Вавилова в Ростове-на-Дону при столкновении автомобилей Kia и «Лада Гранта» погиб 47-летний водитель иномарки. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Водитель Kia, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта», который двигался по ул. Вавилова в сторону ул. Орбитальной.

В результате ДТП погиб водитель Kia.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Наталья Белоштейн