В Ростове при столкновении с «Лада Гранта» погиб водитель Kia
На ул. Вавилова в Ростове-на-Дону при столкновении автомобилей Kia и «Лада Гранта» погиб 47-летний водитель иномарки. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Водитель Kia, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта», который двигался по ул. Вавилова в сторону ул. Орбитальной.
В результате ДТП погиб водитель Kia.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.