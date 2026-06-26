В Белгородской области взорвался боеприпас: есть погибший

Мирный житель погиб в результате детонации боеприпаса в селе Плоское Корочанского округа Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона.

В четырех частных домах выбиты окна, повреждены кровли, фасады и входные группы. Частично разрушено здание социального объекта. Также повреждения получили три автомобиля.

Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал, что за сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 84 раза, ударам подверглись 12 муниципалитетов. В результате один человек погиб, еще трое пострадали.

Мария Свиридова