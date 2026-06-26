В Ставрополе завершили ремонт аварийной восточной трибуны стадиона «Динамо»

Ремонт аварийной восточной трибуны стадиона «Динамо» завершен в Ставрополе. В январе-июне 2026 года проводились работы по восстановлению трибуны стадиона, построенной 40 лет назад.

Подрядчик демонтировал изношенные элементы конструкции и провел капитальный ремонт хозяйственных зданий.

В июне 2026 года начнется второй этап реконструкции. Основное внимание будет уделено западной трибуне. Здесь заменят сиденья для зрителей и обновят фасад. Завершить все работы планируется в первой половине 2027 года.

Наталья Белоштейн