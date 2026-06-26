На Ставрополье водитель грузовика сбил 7-летнего велосипедиста
Прокуратура Труновского района проводит проверку по факту ДТП с 7-летним велосипедистом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.
Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края
Вечером 25 июня 2026 года в селе Донском водитель грузовика сбил 7-летнего велосипеда. В результате школьник получил тяжелые травмы.
Ход и результаты следственных действий, проводимых по факту происшествия, находятся на контроле надзорного ведомства.