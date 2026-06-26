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На Ставрополье водитель грузовика сбил 7-летнего велосипедиста

Прокуратура Труновского района проводит проверку по факту ДТП с 7-летним велосипедистом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Вечером 25 июня 2026 года в селе Донском водитель грузовика сбил 7-летнего велосипеда. В результате школьник получил тяжелые травмы.

Ход и результаты следственных действий, проводимых по факту происшествия, находятся на контроле надзорного ведомства.

Наталья Белоштейн

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