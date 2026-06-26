Электровоз «Орлец» прошел приемку на «Уральских локомотивах»

Комиссия завершила приемку грузового магистрального электровоза 2ЭС11 «Орлец» на заводе «Уральские локомотивы» (Верхняя Пышма, входит в холдинг «Синара–Транспортные Машины»), подтвердив соответствие техники требованиям безопасности и техническому заданию, сообщили в пресс-центре группы «Синара». По итогам проверки утверждено решение о выпуске установочной серии в объеме 50 локомотивов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-центр Группы Синара Фото: Пресс-центр Группы Синара Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-центр Группы Синара Фото: Пресс-центр Группы Синара

В работе комиссии участвовали представители РЖД, научные институты и поставщики комплектующих. Эксперты изучили документацию и результаты испытаний, которые проводились с декабря 2025 года по июнь 2026 года на экспериментальном кольце во Всероссийском НИИЖТ в Щербинке. До начала приемки локомотив совершил пробег более 5 тыс. км со скоростью до 120 км/ч.

Проверка включала оценку тягово-энергетических показателей, работу тормозных систем и электромагнитную совместимость оборудования. Специалисты также протестировали системы пожаротушения, климатическое оборудование кабины машиниста и эргономику рабочего места бригады.

«В конструкции локомотива применены собственные уникальные разработки завода в области управления и грузоподъемности, в том числе запатентованный блок управления проскальзыванием. Тяговая система позволяет существенно увеличивать энергоэффективность и успешно проходить участки даже с пониженным напряжением контактной сети»,— прокомментировал генеральный директор «Уральских локомотивов» Олег Спаи.

Новая модель мощнее предшественников на 42% и способна перевозить составы массой до 7,1 тыс. тонн или 9 тыс. тонн с бустерной секцией. После получения сертификата соответствия регламентам Таможенного союза завод начнет серийное производство установочной партии локомотивов.