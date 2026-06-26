Приставы в Сочи приостановили работу отеля «Атриум Авеню» сети «Мартон»

Судебные приставы в Сочи приостановили эксплуатацию гостиницы «Атриум Авеню», входящей в сеть «Мартон». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю

Как уточняется, сотрудники Хостинского районного отделения судебных приставов исполняют требования исполнительного документа о запрете использования объектов недвижимого имущества, принадлежащих индивидуальному предпринимателю. Основанием стало вступившее в законную силу решение Арбитражного суда Краснодарского края.

В рамках исполнительных действий номера отеля, расположенного в Центральном районе Сочи, были опечатаны. Также составлен акт описи и ареста имущества.

В службе судебных приставов отметили, что контроль за исполнением судебного решения продолжается.

Вячеслав Рыжков