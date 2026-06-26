Бизнес недоплатил бюджету Ростовской области почти 3 млрд рублей из-за падения прибыли

Собственные доходы бюджета Ростовской области по итогам первого квартала 2026 года сократились на 3,2 млрд рублей, или на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной причиной стало снижение поступлений по налогу на прибыль организаций, следует из отчета об исполнении областного бюджета, опубликованного правительством региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно документу, поступления по налогу на прибыль организаций уменьшились на 2,82 млрд рублей. Кроме того, бюджет недополучил 1,16 млрд рублей по налогу на имущество организаций и 157,8 млн рублей по налогу, взимаемому при применении упрощенной системы налогообложения.

Снижение налоговых поступлений произошло несмотря на вступившие в силу с начала 2026 года изменения налогового законодательства, увеличившие нагрузку на предпринимателей.

При этом сокращение доходов бюджета не связано с уменьшением числа компаний. По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на начало апреля в Ростовской области было зарегистрировано 42,6 тыс. юридических лиц и 148,4 тыс. индивидуальных предпринимателей. Всего в регионе насчитывалось 191,1 тыс. субъектов МСП — почти на 6 тыс. больше, чем годом ранее.

В целом по итогам первого квартала доходы областного бюджета составили 75,1 млрд рублей.

Валерий Климов