Бизнес недоплатил бюджету Ростовской области почти 3 млрд рублей из-за падения прибыли
Собственные доходы бюджета Ростовской области по итогам первого квартала 2026 года сократились на 3,2 млрд рублей, или на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной причиной стало снижение поступлений по налогу на прибыль организаций, следует из отчета об исполнении областного бюджета, опубликованного правительством региона.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Согласно документу, поступления по налогу на прибыль организаций уменьшились на 2,82 млрд рублей. Кроме того, бюджет недополучил 1,16 млрд рублей по налогу на имущество организаций и 157,8 млн рублей по налогу, взимаемому при применении упрощенной системы налогообложения.
Снижение налоговых поступлений произошло несмотря на вступившие в силу с начала 2026 года изменения налогового законодательства, увеличившие нагрузку на предпринимателей.
При этом сокращение доходов бюджета не связано с уменьшением числа компаний. По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на начало апреля в Ростовской области было зарегистрировано 42,6 тыс. юридических лиц и 148,4 тыс. индивидуальных предпринимателей. Всего в регионе насчитывалось 191,1 тыс. субъектов МСП — почти на 6 тыс. больше, чем годом ранее.
В целом по итогам первого квартала доходы областного бюджета составили 75,1 млрд рублей.