После дождя в Крымском районе Кубани подтоплены 46 участков и 22 дома

В Крымском районе Краснодарского края в результате интенсивных осадков были подтоплены 46 приусадебных участков и 22 домовладения. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, за сутки в Крымске выпало около 50 мм осадков. Вода заходила в жилые дома на высоту от 3 до 15 см.

К настоящему времени вода полностью сошла из домов, однако подтопленными остаются 24 приусадебных участка. На месте продолжаются работы по откачке воды, специалисты ведут мониторинг обстановки. Ситуация находится на контроле оперативных служб.

В администрации района также предупредили о сохранении неблагоприятных погодных условий. На 26 июня прогнозируются сильные дожди, ливни с грозами и градом, а также подъем уровня воды.

Власти не исключают возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линий связи и электропередачи, перебоями в работе транспорта и коммунальной инфраструктуры, а также падением деревьев и обрушением слабо закрепленных конструкций и рекламных щитов.

Вячеслав Рыжков