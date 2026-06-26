В Севастополе будут судить 24 человека за хищение 8,7 млн рублей маткапитала

Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении средств материнского капитала на сумму более 8,7 млн руб. Фигурантами стали 24 участника организованной группы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Севастополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда

Согласно версии следствия, 43-летняя местная жительница, руководитель обособленного подразделения сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, создала организованную группу для хищения денег маткапитала. В состав вошли ее супруг, трое знакомых, занимавшиеся оформлением документов, и 19 владелиц сертификатов.

Схема заключалась в том, что женщинам приобретали дешевые участки в Адыгее, Астраханской или Волгоградской областях, открывали счета в Ставрополе для усложнения проверки движения средств, затем заключали с ними фиктивные договоры целевого жилищного займа на сумму маткапитала якобы на строительство домов. После этого владельцы обращались в Пенсионный фонд с заявлениями о перечислении средств материнского капитала в счет погашения займа. В действительности кредиты не выдавались, строительство не велось, деньги соучастники тратили по своему усмотрению.

За 2019–2020 годы организованная группа похитила свыше 8,7 млн руб. бюджетных денежных средств, выделенных для улучшения жилищных условий семей с детьми в рамках национального проекта «Демография».

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Севастополя.

Алина Зорина