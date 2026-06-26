От атак ВСУ на Белгородскую область за сутки один человек погиб, трое ранены
Над Белгородской областью уничтожили более 100 дронов за сутки, погиб человек
За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 84 раза. Ударам подверглись 12 муниципалитетов. Один человек погиб, еще трое пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По данным главы региона, ВСУ совершили шесть обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также четыре сброса взрывных устройств с БПЛА. Средствами противовоздушной обороны и привлеченными подразделениями уничтожено 113 дронов.
По данным регионального оперштаба, в районе хутора Фищево Краснояружского округа в результате атаки FPV-дрона на автомобиль погиб водитель. Еще один человек пострадал, он продолжает лечение амбулаторно.
Также в селе Волчья Александровка Волоконовского округа от удара дрона по транспортному средству был ранен мирный житель, его отпустили на амбулаторное лечение. В селе Трефиловка Ракитянского округа из-за атаки БПЛА на трактор пострадал мужчина — его доставили в тяжелом состоянии в городскую больницу №2 Белгорода.
Сутками ранее при ударах ВСУ в Белгородской области пострадали пять человек.