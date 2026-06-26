Двух уральцев осудили за нападение на актера из фильма «Финист – Ясный сокол»

Красноуральский городской суд (Свердловская область) приговорил к лишению свободы 19-летнего Артема Валеева и 22-летнего Глеба Дербенева за разбойное нападение на актера Вячеслава Воскресенского, известного по роли в фильме «Финист – Ясный сокол» (1975), сообщили в свердловской прокуратуре. Их признали виновными в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище (ч. 3 ст. 162 УК РФ ).

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Нападение на заслуженного артиста произошло 13 октября 2025 года. Злоумышленники проникли в квартиру потерпевшего в Красноуральске, применив физическую силу и угрожая насилием для получения денег. В результате нападения актер получил травму нижней губы. «Воспользовавшись тем, что Вячеслав Воскресенский потерял сознание, нападавшие похитили около 100 тысяч рублей — накопления на ремонт жилья. На крик супруги-инвалида первой группы злоумышленники не отреагировали и скрылись с похищенным. На следующий день потерпевший обратился в полицию»,— ранее комментировал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Сумма материального ущерба от действий осужденных составила 109,5 тыс. руб. В суде Артем Валеев и Глеб Дербенев признали вину частично.

В итоге суд назначил Глебу Дербеневу наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы, Артему Валееву — в виде 7 лет 8 месяцев лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. В пользу потерпевшего с осужденных взыскан материальный ущерб в сумме свыше 105 тыс. руб.

Артему Валееву также был инкриминирован ряд эпизодов имущественных преступлений, включая две кражи (ч. 1 ст. 158 УК РФ), два факта мелкого хищения (ст. 158.1 УК РФ) и один грабеж (ч. 1 ст. 161 УК РФ).

Мария Игнатова