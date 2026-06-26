В мае жителям Кубани выдали более 174 тысяч кредитов на 35,7 млрд рублей

В мае 2026 года россияне оформили максимальное за последние два года количество розничных кредитов — 4,02 млн, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По сравнению с апрелем показатель вырос на 5%, а в годовом выражении увеличение составило 42%. Для сравнения: в мае прошлого года было выдано 2,83 млн кредитов. Жителям Кубани выдали более 174 тыс. кредитов на 35,7 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При этом общий объем розничного кредитования в месячном выражении по стране снизился на 1%, составив 1,12 трлн руб. против 1,13 трлн руб. месяцем ранее. В годовом сопоставлении объем выдач увеличился на 43% — в мае 2025 года банки предоставили кредиты на сумму 787,15 млрд руб.

Изменения произошли и в структуре кредитного рынка. Наибольшую долю в общем объеме выдач сохранили кредиты наличными, увеличив показатель с 36,9% до 39,9%. Доля ипотечных займов, напротив, сократилась с 33% до 29,3%. Автокредиты заняли третье место, увеличив свою долю с 14,4% до 15,4%, тогда как сегмент кредитных карт продемонстрировал незначительное снижение — с 14,5% до 14,1%. Доля POS-кредитования осталась на уровне 1,2%.

По итогам первых пяти месяцев 2026 года россияне оформили 17,62 млн кредитов на общую сумму 5,07 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выдач выросло на 27%, а объем — на 44%.

Среди регионов по объему выдач в мае лидерами традиционно стали Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Краснодарский край занял четвертое место: в регионе было выдано 174,51 тыс. кредитов на сумму 41,5 млрд руб., что на 9% больше по количеству и на 1% больше по объему по сравнению с апрелем. Замыкает первую пятерку Свердловская область.

Самую высокую кредитную активность за январь—май текущего года аналитики зафиксировали в Ненецком автономном округе, где на каждые 100 жителей пришлось 19 новых кредитов. Минимальные показатели отмечены в Чечне и Ингушетии — менее двух кредитов на 100 человек.

Вячеслав Рыжков