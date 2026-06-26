Проект платного тоннеля в Ростове стоимостью 34 млрд рублей поставили на паузу

Проект строительства платного автомобильного тоннеля, который должен был соединить центр Ростова-на-Дону с северной и северо-восточной частью города, приостановлен. Об этом сообщила заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.

По ее словам, реализация проекта поставлена на паузу из-за технических и прежде всего экономических сложностей. Она отметила, что сама идея строительства такого тоннеля не является новой: различные варианты его трассировки рассматривались еще в советское время. При этом подписание соглашения о намерениях с инвестором не означает, что проект будет реализован.

По мнению министра, более перспективным для развития транспортной инфраструктуры Ростова является проект Темерницкого диаметра, который также разрабатывался ранее и способен решить больше транспортных задач.

Соглашение о намерениях по строительству тоннеля было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году. Инвестором выступила «Дорожно-инвестиционная компания», которая заявляла о готовности вложить в развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области 34 млрд рублей.

Проект предусматривал строительство четырехполосного платного тоннеля протяженностью около 2,5 км с расчетной пропускной способностью до 60 тыс. автомобилей в сутки. Кроме того, инвестор заявлял о готовности рассматривать и другие инфраструктурные проекты в регионе стоимостью от 10 млрд рублей, реализуемые на условиях государственно-частного партнерства.

Валерий Климов