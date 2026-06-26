Советский район Ростова на день останется без воды

Из-за замены аварийного участка трубопровода по ул. Еременко, 58/9 с 09:00 до 23:00 30 июня будет прекращено водоснабжение или снижено давление в Советском районе Ростова-на-Дону. Об этом сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Без воды останутся дома и строения по улицам Еременко, 58, 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 58/5, 58/6, 58/7, 58/8, 58/9, 58/10, 60б, 60 «Д», 60 «Ж», 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6, 60/7, 60/8, 60/9, 60/10, 60/11, 60/12, 60/13, 62, 64, 66е, 66, 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 66/5, 66/6, 66/7, 66/8, 66/9, 66 «К», Малиновского, 70, 70/2, 70 «А», 72, 72 «А», 72/2, 72/3, 72/1, балке Рябинина с №1 по №17 с дробями и литерами.

Жителям района рекомендовано запастись водой.

Наталья Белоштейн