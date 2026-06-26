«Новотерская» вложит 100 млн рублей в запуск производства лимонадов и шорли

Производитель минеральной воды «Новотерская» — АО «Кавминводы» — запускает производство лимонадов и шорли. Инвестиции в новый проект составят около 100 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как следует из публикации, около 50–60 млн рублей компания направит на строительство купажного цеха, где будут смешивать ингредиенты для напитков. Остальная часть инвестиций пойдет на вывод новой продукции в федеральные торговые сети.

Новая линейка будет выпускаться под брендом «Новотерская». В нее войдут лимонады на питьевой воде и шорли — напитки на минеральной воде с содержанием сока 40–60%. Ассортимент будет включать шесть вкусов. Выход продукции на полки федеральной розницы запланирован в течение полугода. Кроме российского рынка, поставки намерены организовать в Белоруссию и Казахстан. Ориентировочная розничная цена составит 110–120 рублей за бутылку объемом 0,5 литра.

По данным СПАРК-Интерфакс, АО «Кавминводы» зарегистрировано в Минераловодском округе Ставропольского края в 1995 году. Основным видом деятельности компании является производство минеральных вод и других безалкогольных напитков. По итогам 2025 года выручка предприятия увеличилась на 36%, до 604 млн рублей, чистая прибыль составила 8,8 млн рублей. Основным акционером общества является Марина Олещук, которой принадлежит 57,6% акций.

Запуск нового производства происходит на фоне изменения структуры спроса на рынке безалкогольных напитков. Производители воды все чаще выходят в сегменты продукции с более высокой добавленной стоимостью, рассчитывая компенсировать снижение спроса на традиционную бутилированную воду. На рынке уже анонсировали аналогичные проекты несколько крупных производителей напитков.