ФАС проверит рекламу гипермаркета в Дагестане с шуткой о многоженстве

Управление Федеральной антимонопольной службы по Дагестану проверит рекламу одного из строительных гипермаркетов, в которой упоминается многоженство. Об этом сообщили РИА Новости в региональном управлении ведомства.

Поводом для проверки стал рекламный баннер, фотография которого распространилась в Telegram-каналах. На нем изображен мужчина в строительной каске в окружении четырех женщин. Рекламный слоган гласит: «Четыре жены — восемь рук. Самое время обновить дом».

В Дагестанском УФАС сообщили, что намерены оценить рекламу на наличие признаков нарушения законодательства, в том числе требований к этичности рекламных материалов.

По итогам проверки антимонопольная служба примет решение о наличии или отсутствии нарушений закона «О рекламе».

Валерий Климов