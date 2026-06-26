143 дома остаются без электричества в Кушве после смерча, 15 участков затоплено

В свердловской Кушве, пострадавшей от смерча 22 июня, без электричества остаются 143 дома, в которых проживают 186 человек, включая 25 детей, сообщили в региональном МЧС. В министерстве добавили, что в городе продолжаются работы по ликвидации последствий стихийного бедствия: специалисты восстанавливают электросети и расчищают территории.

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За прошедшие сутки вывезено почти 4 тыс. кубометров строительного мусора и поваленных деревьев. Общий объем удаленных отходов превысил 9 тыс. кубических метров. Оценочная комиссия фиксирует ущерб от разрушения 18 домов, повреждения более 180 жилых строений, а также социальных и административных объектов.

На следующий день после смерча в городе поднялся уровень воды в реке, и затопило несколько участков. По данным МЧС, уровень воды в реке Кушва снижается, за сутки от подтопления освобождены четыре жилых дома и десять приусадебных участков. На утро 26 июня затопление сохраняется на 15 земельных участках.

Напомним, из регионального резервного фонда выделили 31,3 млн руб. на первоначальные выплаты жителям Кушвы, пострадавшим от смерча.

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