Ливни с грозами ожидаются в Краснодарском крае 26 июня

Краснодарский край 26 июня останется под влиянием малоподвижного атмосферного фронта. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

По словам синоптика, фронт вытянулся в широтном направлении и продолжит влиять на погодные условия в регионе.

В течение дня на Кубани прогнозируют переменную облачность. Местами ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах возможны сильные ливни и грозы, уточнил специалист в своем Telegram-канале.

Температура воздуха составит от +27 до +29 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с, при грозах возможны порывы. Атмосферное давление ожидается на уровне 757 мм ртутного столба, что близко к климатической норме, резюмировал господин Леус.

По предварительному прогнозу, в выходные погода в регионе улучшится. В ночь на субботу местами еще возможны грозовые дожди при температуре воздуха +14…+16 градусов. Днем осадки прекратятся, воздух прогреется до +25…+27 градусов.

«Ъ-Кубань» писал, что в первой половине июня 2026 года спрос на резиновые сапоги в Краснодарском крае сократился на 14% из-за сухой и солнечной погоды, при этом медианная цена выросла на 13% до 1,16 тыс. руб. Аналитики «Чек Индекса» связывают это с изменением структуры продаж — бюджетные модели практически не продавались, а покупки сместились в сторону более дорогой обуви в специализированных магазинах.

Мария Удовик