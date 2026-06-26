Свердловской юристке вынесли приговор по делу о мошенничестве с 21 потерпевшим

Алапаевский городской суд признал юриста Ирину Останину виновной в мошенничестве на сумму более 1,35 млн руб., сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Следствием установлено, что с 2019 по 2023 год женщина заключала договоры о правовой помощи и брала предоплату, не планируя оказывать услуги. Обвиняемая выполняла минимальные действия для видимости работы, после чего прекращала связь и расходовала деньги на личные нужды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алапаевский городской суд Фото: Алапаевский городской суд

По данным свердловской прокуратуры, потерпевшими по делу проходил 21 человек. Подсудимая в ходе процесса свою вину отрицала. Суд признал ее виновной в совершении 18 преступлений мошенничества, с причинением значительного ущерба, а также в крупном размере (ч. 2 ст. 159 УК РФ, а также ч. 3 ст. 159 УК РФ). Ей назначили наказание в виде 4 лет принудительных работ с отбыванием в исправительном центре, с удержанием 10% заработка в пользу государства. «Необходимо отметить, что суд освободил от отбывания наказания Останину по ч. 1 ст. 159 УК РФ в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности»,— прокомментировали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Кроме того, юриста лишили права заниматься профессиональной деятельностью по оказанию правовых услуг на срок два года и десять месяцев. Суд также конфисковал использованные для преступлений компьютеры, ноутбук, жесткие диски и смартфон.

Гражданские иски пострадавших удовлетворены в полном объеме. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.