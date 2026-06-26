В Ставрополе букеты к выпускным подорожали на 16% за год

Стоимость букетов цветов в Ставрополе за год выросла на 16%, достигнув в среднем 3,6 тыс. рублей. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на данные маркетплейса цветов и подарков Flowwow.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

При этом количество заказов в городе увеличилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшим спросом у жителей Ставрополя пользуются монобукеты из альстромерий и кустовых роз. Их средняя стоимость составляет около 3,4 тыс. рублей, что на 2% выше прошлогоднего уровня.

Авторские композиции обходятся покупателям в среднем также в 3,4 тыс. рублей, однако в этой категории рост цен оказался более заметным — 13% за год. Наиболее востребованы букеты, сочетающие кустовые розы и альстромерии.

Для сравнения, в Краснодаре средняя стоимость букета к выпускному выросла на 5% — до 3,6 тыс. рублей, а в Ростове-на-Дону — на 4%, до 3,4 тыс. рублей. Кроме цветов, жители юга России все чаще выбирают для учителей подарочные сертификаты. Средняя сумма такого подарка составляет от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Валерий Климов