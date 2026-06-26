Подростка из Дагестана обвинили в руководстве двумя террористическими ячейками

В Дагестане задержали 17-летнего местного жителя, которого следствие считает организатором двух террористических интернет-сообществ и проверяет на причастность к подготовке серии преступлений в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным издания, подростку предъявлено обвинение в приготовлении к убийству двух и более лиц. Кроме того, следствие проверяет его возможную причастность к организации не менее 15 террористических актов в десяти регионах России, которые, как утверждается, были предотвращены правоохранительными органами.

Как утверждает следствие, с 2023 года фигурант администрировал интернет-ресурсы организации «Маньяки. Культ убийств» («М.К.У.», признана террористической организацией и запрещена в России), общался с участниками сообщества, занимался их вербовкой и распространял инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. Также ему вменяют рассылку более ста ложных сообщений о минировании объектов в России и странах СНГ.

По версии следствия, в 2025 году подросток создал еще одно интернет-сообщество, в котором пропагандировались идеи движения «Колумбайн» (признано террористической организацией и запрещено в России). По данным источников издания, общая аудитория двух каналов к моменту задержания превышала 200 тыс. пользователей.

Следствие также проверяет информацию о возможной координации деятельности этих сообществ со стороны лиц, которых связывают с украинскими спецслужбами. Кроме того, правоохранительные органы устанавливают возможную причастность участников интернет-сообществ к подготовке нападений на образовательные учреждения и другим преступлениям.

После задержания фигуранта доставили в Москву, где суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.