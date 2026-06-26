Воздушную тревогу объявили в Севастополе утром 26 июня

Сегодня утром, 26 июня, на территории Севастополя объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Во время действия воздушной тревоги на территории города жителям необходимо позаботиться о своей безопасности и сохранять спокойствие. Общественный транспорт теперь продолжает работать во время воздушной тревоги.

Ранее об аналогичном сигнале жителей и гостей Севастополя предупреждали в 23:34 мск 25 июня и в 02:25 мск 26 июня.

Согласно информации Минобороны РФ, в ночь на 26 июня силы противовоздушной обороны уничтожили 660 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами и акваториями Черного и Азовского морей. По данным ведомства, дроны ВСУ сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской и Астраханской областями, Московским регионом и Крымом.

UPD: воздушная тревога отменена в 08:32 мск.

Алина Зорина