Более 2 тысяч машин ожидают досмотра у Крымского моста

По данным на 08:00, перед Крымским мостом в очереди на ручной досмотр находились свыше 2 тыс. автомобилей. Информацию опубликовали в официальном канале «Крымский мост: оперативная информация» в MAX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Со стороны Тамани досмотра ожидали 710 транспортных средств. Время ожидания достигало примерно трех часов. Со стороны Керчи в очереди находились 1,3 тыс. автомобилей, ожидание превышало три часа.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили в 6:30. По состоянию на 07:00 со стороны Тамани в очереди находились 700 машин, ожидание превышало два часа. Со стороны Керчи ручного досмотра ожидали 1,2 тыс. автомобилей, время ожидания также составляло более трех часов.

Днем ранее оперативный штаб Республики Крым сообщал, что в очереди перед мостом находились более 1 тыс. автомобилей. По состоянию на 09:00 мск со стороны Тамани досмотра ожидали 248 транспортных средств, время ожидания составляло около часа. Со стороны Керчи в очереди находились 805 автомобилей, ожидание достигало трех часов.

Ранее власти Республики Крым и Севастополя ввели ограничения на продажу топлива. С конца мая в Севастополе отпуск бензина ограничили объемом до 20 литров на человека, позднее аналогичные меры распространили на весь Крым. Власти объяснили ограничения логистическими сложностями.

21 июня в Крыму приостановили свободную продажу топлива на автозаправочных станциях и прекратили отпуск горючего по талонам. Ограничения ввели как для физических, так и для юридических лиц. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что топливо будут отпускать только государственным службам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность региона.

На следующий день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о введении аналогичных ограничений.

С 23 июня власти Республики Крым увеличили допустимый объем провоза топлива через Крымский мост для легковых автомобилей до 200 литров на одно транспортное средство.

Мария Удовик