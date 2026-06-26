За ночь над 13 регионами и двумя морями силы ПВО сбили 660 дронов

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 26 июня силы противовоздушной обороны уничтожили 660 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами и акваториями Черного и Азовского морей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По информации ведомства, дроны ВСУ сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской и Астраханской областями, Московским регионом и Крымом.

Ранее, в ночь на 25 июня, силы ПВО уничтожили 269 украинских беспилотников над 13 регионами России и Черным морем.

В Краснодарском крае продолжает действовать запрет на съемку и распространение информации об атаках беспилотников, работе систем ПВО и РЭБ, местонахождении военных, а также критически важных и потенциально опасных объектов. За такие нарушения предусмотрена административная ответственность со штрафом до 300 тысяч руб. Власти региона рекомендуют жителям и гостям обращаться только к официальным источникам и воздерживаться от распространения непроверенной информации о происшествиях и действиях силовых структур.

«Ъ-Кубань» писал, что ЕДДС Славянского района предупреждала о приближении воздушного шара, с которого возможен сброс аккумуляторных дронов. Граждан призывали немедленно сообщать в ФСБ о любых признаках подготовки к запуску БПЛА или ДРГ и не вступать в контакт с подозрительными лицами из-за риска дистанционного подрыва.

Мария Удовик