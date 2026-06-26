Пострадавшую от смерча больницу в Кушве полностью отремонтируют до 10 июля

Завершить все ремонтные работы, связанные с восстановлением больницы в Кушве после смерча, планируют до 10 июля, сообщила заместитель губернатора Свердловской области — министр здравоохранения Татьяна Савинова. Напомним, смерч возник 22 июня и уничтожил более 30 жилых домов и повредил около 100 зданий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия смерча в Кушве

Фото: Святослав Котик, Коммерсантъ Последствия смерча в Кушве

Фото: Святослав Котик, Коммерсантъ

Власти региона разработали план восстановления здания медучреждения, ущерб имуществу оценивается в 3 млн руб. По словам госпожи Савиновой, специалистам предстоит выполнить семь видов работ по ремонту: замена кровельного покрытия на площади 200 кв. м, восстановление оконных рам и перил входной группы. Планируется заменить не только 14 разбитых окон, но все 60.

Подрядчики должны завершить восстановительные работы к 10 июля. В момент смерча в реанимационном отделении больницы находилось четверо пациентов, двое из них были на искусственной вентиляции легких. Работу систем после отключения электроэнергии поддерживал дизель-генератор. Еще 22 человека находились в паллиативном отделении.

Напомним, из регионального резервного фонда выделили 31,3 млн руб. на первоначальные выплаты жителям Кушвы, пострадавшим от смерча.

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