МВД предупредило автомобилистов о фейковом «бензине без очереди»

Мошенники начали использовать ситуацию вокруг топливного рынка для хищения аккаунтов в Telegram. О новой схеме предупредили в управлении по противодействию организации с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным ведомства, злоумышленники предлагают автомобилистам оформить якобы эксклюзивное получение бензина без очередей и талонов. Для этого пользователям предлагают перейти на поддельный фишинговый сайт.

На ресурсе граждан просят указать номер мобильного телефона, привязанный к Telegram, а также ввести код подтверждения, поступающий в SMS. После ввода данных киберпреступники получают полный доступ к аккаунту пользователя и перехватывают управление мессенджером.

В МВД отметили, что мошенники начали активно использовать новостную повестку и ажиотаж вокруг ситуации на топливном рынке для атак на пользователей.

В связи с ростом числа подобных случаев в ведомстве рекомендовали включить двухфакторную аутентификацию в настройках Telegram.

Также пользователям напомнили о правилах цифровой безопасности. В МВД призвали не вводить SMS-коды на подозрительных и сторонних ресурсах, а перед вводом персональных данных тщательно проверять адресную строку и подлинность интернет-сайтов.

«Ъ-Кубань» писал, что МВД России предупредило о новой мошеннической схеме: на фоне проблем с бензином в Крыму злоумышленники создают в мессенджерах каналы для продажи топливных талонов по якобы выгодной цене. Аферисты быстро адаптируются к повестке, давят на срочность и убеждают жертв перевести деньги до «исчезновения» товара.

Мария Удовик