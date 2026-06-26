ИД «Коммерсантъ» запустил ежегодный конкурс «Вратарь года»

Издательский дом «Коммерсантъ» объявил о старте ежегодного конкурса по определению лучшего футбольного вратаря России, который носит имя Льва Яшина. Среди номинантов — Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»), Игорь Акинфеев (ЦСКА) и другие. Всего на звание лучшего претендуют 13 игроков. Изучить статистику можно здесь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

К участию допускаются голкиперы, проведшие не менее 16 матчей на позиции основного игрока и сыгравшие минимум 20 игр за сезон. В текущем году право претендовать на награду получили 13 спортсменов.

Приз «Вратарь года» имени Льва Яшина является ежегодной наградой лучшему голкиперу футбольного сезона. Она была учреждена журналом «Огонек» еще в 1960 году, после победы сборной Советского Союза на первом чемпионате Европы по футболу. Первым приз получил вратарь московского «Динамо» и сборной Лев Яшин. В 2009 году, после того как журнал «Огонек» вошел в структуру «Коммерсанта», награду вручает ИД. Победителя определяет редколлегия «Коммерсанта» на основе читательского голосования и после консультаций с футбольными специалистами.